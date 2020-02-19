Дубль Холанна принес «Боруссии» победу над «ПСЖ»

«ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе немецкой команды дублем отметился Эрлин Холанн, а у гостей Неймар забил с передачи Кильяна Мбаппе.

Ответная игра состоится 11 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Боруссия» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:1 (0:0)

Голы: Холанн, 69 (1:0). Неймар, 75 (1:1). Холанн, 77 (2:1).

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Витсель, Эмре Джан, Санчо (Шмельцер, 90), Азар (Рейна, 68), Рафаэл Геррейру, Холанн.

«ПСЖ»: Навас, Менье, Кимпембе, Тиагу Силва, Кюрзава, Маркиньюс, Верратти, Гей, Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар.

Предупреждения: Витсель, 44. Гей, 54. Неймар, 59. Менье, 87. Верратти, 89.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

18 февраля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».