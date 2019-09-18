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Дрис Мертенс: «Грош цена победе над «Ливерпулем», если «Наполи» не добьется успеха в следующих матчах»

02:39
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс после победы над «Ливерпулем» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команде нужна стабильность в следующих играх.

— Мы победили в невероятном матче, но теперь надо быть стабильными в следующих матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Мертенса. — Год назад мы тоже обыграли «Ливерпуль», но грош этому цена, если мы не добьемся успеха в следующих матчах.

Наполи — Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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