Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Доказали, что не стоит считать нас заведомыми аутсайдерами». Вратарь «Брюгге» — о победе над «Зенитом»

03:02
Теги:

Вратарь «Брюгге» Итан Хорват подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Зенита» (2:1).

— Очень рад, что смог помочь команде, выручить в нескольких эпизодах, — приводит слова Хорвата официальный сайт УЕФА. — Конечно, было непросто выходить на матч после длительной паузы, после столького времени без игровой практики, однако мы все вместе справились. Я очень благодарен партнерам, которые мне в нескольких эпизодах помогли. Думаю, только что мы доказали, что не стоит считать «Брюгге» заведомым аутсайдером группы.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир