Вратарь «Брюгге» Итан Хорват подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Зенита» (2:1).

— Очень рад, что смог помочь команде, выручить в нескольких эпизодах, — приводит слова Хорвата официальный сайт УЕФА. — Конечно, было непросто выходить на матч после длительной паузы, после столького времени без игровой практики, однако мы все вместе справились. Я очень благодарен партнерам, которые мне в нескольких эпизодах помогли. Думаю, только что мы доказали, что не стоит считать «Брюгге» заведомым аутсайдером группы.