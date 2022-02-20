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Сегодня, 15:54

Дибала не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Футболист получил повреждение в матче против «Торино» (1:1). По данным источника, травма не является серьезной, но против «Вильярреала» аргентинец не сыграет.

Ожидается, что он вернется в строй ко встрече серии А против «Эмполи» (26 февраля).

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится во вторник, 22 февраля.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Пауло Дибала
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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