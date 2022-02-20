Дибала не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала»

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Футболист получил повреждение в матче против «Торино» (1:1). По данным источника, травма не является серьезной, но против «Вильярреала» аргентинец не сыграет.

Ожидается, что он вернется в строй ко встрече серии А против «Эмполи» (26 февраля).

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится во вторник, 22 февраля.