Дибала не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала»
Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Футболист получил повреждение в матче против «Торино» (1:1). По данным источника, травма не является серьезной, но против «Вильярреала» аргентинец не сыграет.
Ожидается, что он вернется в строй ко встрече серии А против «Эмполи» (26 февраля).
Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится во вторник, 22 февраля.
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