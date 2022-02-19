Фергюсон: «Победить «Баварию» в финале Лиги чемпионов было невероятно. Но «Манчестер Юнайтед» немного повезло»

Фергюсон считает, что «Манчестер Юнайтед» повезло в финале Лиги чемпионов против «Баварии» в 1999 году

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что его подопечным повезло в финале Лиги чемпионов в 1999 году против «Баварии» (2:1).

«Я знал, что это будет сложный матч, потому что «Бавария» тоже нацелилась на завоевание трех трофеев за сезон, — приводит слова Фергюсона Bild. — Победить «Баварию» в финале — это самый тяжелый вызов. Соперник был лучше до последних 20 минут. Победить «Баварию» в финале Лиги чемпионов было невероятно. Но «Манчестер Юнайтед» немного повезло. Мы впервые выиграли Лигу чемпионов, и это был самый важный матч в нашей жизни».

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» благодаря двум голам в добавленное ко второму тайму время.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы дважды выиграли Лигу чемпионов.