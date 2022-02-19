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Фергюсон: «Победить «Баварию» в финале Лиги чемпионов было невероятно. Но «Манчестер Юнайтед» немного повезло»

Фергюсон считает, что «Манчестер Юнайтед» повезло в финале Лиги чемпионов против «Баварии» в 1999 году
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что его подопечным повезло в финале Лиги чемпионов в 1999 году против «Баварии» (2:1).

«Я знал, что это будет сложный матч, потому что «Бавария» тоже нацелилась на завоевание трех трофеев за сезон, — приводит слова Фергюсона Bild. — Победить «Баварию» в финале — это самый тяжелый вызов. Соперник был лучше до последних 20 минут. Победить «Баварию» в финале Лиги чемпионов было невероятно. Но «Манчестер Юнайтед» немного повезло. Мы впервые выиграли Лигу чемпионов, и это был самый важный матч в нашей жизни».

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» благодаря двум голам в добавленное ко второму тайму время.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы дважды выиграли Лигу чемпионов.

Источник: https://sportbild.bild.de/fussball/premier-league/1-fc-koeln/manchester-united-sir-alex-ferguson-gegen-bayern-war-das-groesste-spiel-unseres-79189734.sport.html

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 2
2-й тайм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
1
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