В Госдуме выразили сожаление в связи с переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

В Госдуме отреагировали на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов во Францию

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов во Францию.

«Для них это очевидное решение. Может, они что-то знают. Конечно, сожалею о таком решении. Мне кажется, в УЕФА поторопились. Сейчас идут санкции. Видимо, всем обязательно в них участвовать. УЕФА просто некуда деваться», — сказала Журова «СЭ».

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА сообщил о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга.

Новым местом проведения финального матча стал стадион «Стад де Франс» в Париже. Финал пройдет 28 мая 2022 года.