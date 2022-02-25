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Сегодня, 13:05

Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов в Петербурге высказался о переносе матча из России

Георгий Скобликов

Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на официальное заявление УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.

«Реакция вполне человеческая. Очень жаль, что так произошло. Мы действительно старались, выполняли все требования, все гарантии, все пожелания от наших коллег из УЕФА в контексте подготовки к финалу. Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации. Это большое количество людей и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и далеко за пределами комитета. Но с этим ничего не поделаешь», — сказал Сорокин «СЭ».

Также Алексей Сорокин высказался о возможной заявке на проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в будущем.

«Что касается заявок города на проведение финала в будущем, то сейчас об этом говорить преждевременно. Надо осмыслить все после того, как ситуация успокоится. Есть эмоциональный момент. Надо спокойно переждать и возобновить диалог», — добавил Сорокин.

25 февраля Исполнительный комитет УЕФА на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Новым местом проведения матча стал «Стад де Франс». Финал пройдет 28 мая и начнется в 21.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
Алексей Сорокин (руководитель)
УЕФА
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