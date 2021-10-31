Матч «Ювентус» — «Зенит» обслужит испанская бригада арбитров
УЕФА назначил судей на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».
Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе Алехандро Эрнандеса.
Ассистентами главного рефери станут Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Резервным судьей назначен Хосе Луис Мунуэра. ВАР — Хуан Мартинеc Мунуэра, АВАР — Рикардо де Бургос.
Игра состоится 2 ноября в Турине. Начало — в 23:00 по московскому времени.
После 3-х туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами идет на 1-й позиции.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032654--juventus-vs-zenit/
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