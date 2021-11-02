Даниэль Карвахаль: «Реал» может обыграть любую команду мира»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» рассказал о силе своей команды
«Мы на уровне «Манчестер Сити» или «Баварии», — цитирует Madrid Xtra. — «Реал» может обыграть любую команду мира или Европы. Я хочу вернуться на свой самый высокий уровень.
Мистер (Карло Анчелотти — Прим. «СЭ») хорошо работает со мной. Надеюсь, что скоро вернусь к своей стопроцентной форме. У меня был период травм, но сейчас я в порядке и сосредоточен на игре».
Матч «Реал» — «Шахтер» состоится 3 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.
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