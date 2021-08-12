Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» слова защитника Николая Рассказова, который назвал смешными слова экспертов до матчей с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:4 — общий счет), что красно-белые смогли бы пройти португальскую команду.

«Парень — реалист. Он не рассказывает сказки, а говорит правду. Зачем кричать, что мы сильные, если это не так. Можно говорить что угодно, но результат мы видим. На парня набрасываться не надо. Понятно, что правду не всегда говорить удобно. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, Рассказов — молодец», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Спартак» сыграет в групповом турнире Лиги Европы.