УЕФА планирует ввести потолок зарплат вместо финансового фейр-плей
12 августа 2021, 23:20
В сентябре УЕФА представит проект по замене правил финансового фейр-плей, сообщает The Times.
По информации источника, на замену фейр-плей организацией будет предложено ввести потолок зарплат и налог на роскошь. Изменения могут вступить в силу с 2022 года.
Клубы, выступающие в еврокубках, смогут расходовать на зарплаты не более 70% от общей прибыли. Команды, превышающие потолок зарплат, будут обязаны уплатить налог на роскошь, эквивалентный сумме перерасхода.
Также на саммите УЕФА пройдет обсуждение мер, исключающих создание Суперлиги и подобных ей независимых организаций.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/uefa-plans-salary-cap-and-luxury-tax-for-teams-who-breach-it-5vrwf8cm7
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