УЕФА планирует ввести потолок зарплат вместо финансового фейр-плей

В сентябре УЕФА представит проект по замене правил финансового фейр-плей, сообщает The Times.

По информации источника, на замену фейр-плей организацией будет предложено ввести потолок зарплат и налог на роскошь. Изменения могут вступить в силу с 2022 года.

Клубы, выступающие в еврокубках, смогут расходовать на зарплаты не более 70% от общей прибыли. Команды, превышающие потолок зарплат, будут обязаны уплатить налог на роскошь, эквивалентный сумме перерасхода.

Также на саммите УЕФА пройдет обсуждение мер, исключающих создание Суперлиги и подобных ей независимых организаций.