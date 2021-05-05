«Челси» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
20:50
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».
«Челси»: Менди, Кристенсен, Тиагу Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржинью, Канте, Чилуэлл, Хаверц, Маунт, Вернер.
«Реал»: Куртуа, Начо, Эдер Милитау, Серхио Рамос, Менди, Кроос, Модрич, Каземиру, Винисиус Жуниор, Азар, Бензема.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью — 1:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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