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«Челси» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

20:50
«Стэмфорд Бридж» перед матчем. Фото ФК «Челси».
«Стэмфорд Бридж» перед матчем. Фото ФК «Челси».
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Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

«Челси»: Менди, Кристенсен, Тиагу Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржинью, Канте, Чилуэлл, Хаверц, Маунт, Вернер.

«Реал»: Куртуа, Начо, Эдер Милитау, Серхио Рамос, Менди, Кроос, Модрич, Каземиру, Винисиус Жуниор, Азар, Бензема.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью — 1:1.

Челси — Реал

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