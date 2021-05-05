УЕФА принял решение не возбуждать дисциплинарное дело в отношении арбитра Бьорна Кайперса, который обслуживал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» (2:0), сообщает L'Equipe.

После завершения встречи полузащитник парижан Марко Верратти сообщил, что Кайперс послал его в грубой форме, а другой игрок «ПСЖ» — Андер Эррера — отметил, что арбитр также нагрубил Леандро Паредесу.

Однако УЕФА не планирует наказывать Кайперса или проводить дальнейшее расследование на основе обвинений. В организации отказались комментировать эту ситуацию.