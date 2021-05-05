УЕФА не будет возбуждать дело против главного арбитра встречи «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
20:19
УЕФА принял решение не возбуждать дисциплинарное дело в отношении арбитра Бьорна Кайперса, который обслуживал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» (2:0), сообщает L'Equipe.
После завершения встречи полузащитник парижан Марко Верратти сообщил, что Кайперс послал его в грубой форме, а другой игрок «ПСЖ» — Андер Эррера — отметил, что арбитр также нагрубил Леандро Паредесу.
Однако УЕФА не планирует наказывать Кайперса или проводить дальнейшее расследование на основе обвинений. В организации отказались комментировать эту ситуацию.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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