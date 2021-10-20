«Челси» потерял Лукаку и Вернера из-за травм в первом тайме матча с «Мальме»

В первом тайме матча Лиги чемпионов против «Мальме» из-за травм были заменены сразу два форварда «Челси» — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер.

Вместо Лукаку на 23-й минуте вышел Кай Хаверц. Вернера на 44-й минуте заменил Каллум Хадсон-Одои.

О степени серьезности травм информации пока нет. На 50-ю минуту второго тайма «Челси» ведет 3:0.