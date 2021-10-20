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«Челси» потерял Лукаку и Вернера из-за травм в первом тайме матча с «Мальме»

20 октября, 23:08
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  • В первом тайме матча Лиги чемпионов против «Мальме» из-за травм были заменены сразу два форварда «Челси» — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер.

    Вместо Лукаку на 23-й минуте вышел Кай Хаверц. Вернера на 44-й минуте заменил Каллум Хадсон-Одои.

    О степени серьезности травм информации пока нет. На 50-ю минуту второго тайма «Челси» ведет 3:0.

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Евгений Петров все материалы автора

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