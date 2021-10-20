«Зенит» и «Ювентус» завершили первый тайм нулевой ничьей
20 октября, 22:47
После первого тайма в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» ничья — 0:0.
Параллельно проходит другой матч группы Н «Челси» — «Мальме». «Челси» ведет 2:0.
По текущим результатам «Ювентус» с семью очками возглавляет группу. У «Челси» шесть очков и вторая позиция. «Зенит» идет третьим — четыре очка. У «Мальме» ноль очков и последнее место. аааааааа
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