Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» и «Ювентус» завершили первый тайм нулевой ничьей

20 октября, 22:47
Теги:

После первого тайма в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» ничья — 0:0.

Параллельно проходит другой матч группы Н «Челси» — «Мальме». «Челси» ведет 2:0.

По текущим результатам «Ювентус» с семью очками возглавляет группу. У «Челси» шесть очков и вторая позиция. «Зенит» идет третьим — четыре очка. У «Мальме» ноль очков и последнее место. аааааааа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
1
1


  • zentmaison

    С такой игрой Юви не сделать. Нужны замены

    20.10.2021