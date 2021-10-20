«Зенит» и «Ювентус» завершили первый тайм нулевой ничьей

После первого тайма в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» ничья — 0:0.

Параллельно проходит другой матч группы Н «Челси» — «Мальме». «Челси» ведет 2:0.

По текущим результатам «Ювентус» с семью очками возглавляет группу. У «Челси» шесть очков и вторая позиция. «Зенит» идет третьим — четыре очка. У «Мальме» ноль очков и последнее место. аааааааа