13 апреля в Севилье «Челси» сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Порту». Начало встречи в 22.00 (мск).

Игра пройдет на испанском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» из-за пандемии коронавируса. В первом матче команда Томаса Тухеля выиграла у «Порту» со счетом 2:0.

Следить за трансляцией матча «Челси» — «Порту» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Футбол 1».

Видеотрансляция матча «Челси» — «Порту»