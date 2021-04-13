«Челси» — «Порту»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
21:00
13 апреля в Севилье «Челси» сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Порту». Начало встречи в 22.00 (мск).
Игра пройдет на испанском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» из-за пандемии коронавируса. В первом матче команда Томаса Тухеля выиграла у «Порту» со счетом 2:0.
Следить за трансляцией матча «Челси» — «Порту» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Футбол 1».
Видеотрансляция матча «Челси» — «Порту»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю