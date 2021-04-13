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«Челси» — «Порту»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

21:00
Футболисты «Челси». Фото Reuters
Футболисты «Челси». Фото Reuters
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13 апреля в Севилье «Челси» сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Порту». Начало встречи в 22.00 (мск).

Игра пройдет на испанском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» из-за пандемии коронавируса. В первом матче команда Томаса Тухеля выиграла у «Порту» со счетом 2:0.

Следить за трансляцией матча «Челси» — «Порту» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Футбол 1».

Видеотрансляция матча «Челси» — «Порту»

Челси — Порту

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры