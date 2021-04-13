«ПСЖ» и «Бавария» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло, Гей, Паредес, Ди Мария, Неймар, Дракслер, Мбаппе.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэйвис, Киммих, Алаба, Сане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.