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«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

20:53
Стадион «Парк де Пренс» в Париже. Фото ФК «Бавария».
Стадион «Парк де Пренс» в Париже. Фото ФК «Бавария».
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«ПСЖ» и «Бавария» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло, Гей, Паредес, Ди Мария, Неймар, Дракслер, Мбаппе.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэйвис, Киммих, Алаба, Сане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры