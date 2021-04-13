«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
20:53
«ПСЖ» и «Бавария» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Навас, Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло, Гей, Паредес, Ди Мария, Неймар, Дракслер, Мбаппе.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэйвис, Киммих, Алаба, Сане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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