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«Челси» — «Краснодар»: где смотреть трансляцию матча онлайн

22:30
Игроки «Краснодара». Фото ФК «Краснодар»
Игроки «Краснодара». Фото ФК «Краснодар»
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Во вторник, 8 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Челси» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Челси» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Челси» — «Краснодар»

Челси — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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