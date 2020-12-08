Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей 8 декабря
13:30
Игры 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов во вторник.
Группа E
Челси — Краснодар
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 23.00 (Матч ТВ — 22.55)
Ренн — Севилья
Ренн. Стадион «Роазон Парк». 23.00 (Матч Игра — 22.45)
Группа F
Зенит — Боруссия Д
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.00)
Лацио — Брюгге
Рим. Стадион Олимпийский. 20.55 (Матч Премьер — 20.50)
Группа G
Барселона — Ювентус
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50)
Динамо К — Ференцварош
Киев. Стадион «НСК Олимпий- ский». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50)
Группа H
ПСЖ — Истанбул ББ
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 23.00 (Матч Арена — 22.45).
Лейпциг — Манчестер Юнайтед
Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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