Лига чемпионов
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Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей 8 декабря

13:30
«Краснодар» — «Челси». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Краснодар» — «Челси». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игры 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов во вторник.

Группа E

Челси — Краснодар

Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 23.00 (Матч ТВ — 22.55)

Челси — Краснодар

Ренн — Севилья

Ренн. Стадион «Роазон Парк». 23.00 (Матч Игра — 22.45)

Ренн — Севилья

Группа F

Зенит — Боруссия Д

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.00)

Зенит — Боруссия Д

Лацио — Брюгге

Рим. Стадион Олимпийский. 20.55 (Матч Премьер — 20.50)

Лацио — Брюгге

Группа G

Барселона — Ювентус

Барселона. Стадион «Камп Ноу». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50)

Барселона — Ювентус

Динамо К — Ференцварош

Киев. Стадион «НСК Олимпий- ский». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50)

Динамо К — Ференцварош

Группа H

ПСЖ — Истанбул ББ

Париж. Стадион «Парк де Пренс». 23.00 (Матч Арена — 22.45).

ПСЖ — Истанбул Башакшехир

Лейпциг — Манчестер Юнайтед

Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45)

РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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