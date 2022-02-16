Шмейхель сказал, что «МЮ» может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Анри, Каррагер и Ричардс рассмеялись

Шмейхель считает, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть Лигу чемпионов

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что команда может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Вчера, 15 февраля, бывшие игроки клубов АПЛ Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Мика Ричардс работали в студии CBS Sports на первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов. А 58-летний датчанин общался с ними по видео связи.

«Петер, скажи честно, ты веришь, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть Лигу Чемпионов? Только честно, без шуток», — приводит слова Ричардса Daily Mail.

«Да. Что за вопрос такой?» — ответил Шмейхель.

«А что это за ответ?» — сказал Каррагер, после чего все три игрока в студии рассмеялись.

23 февраля «Манчестер Юнайтед» проведет первый встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.