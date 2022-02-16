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Сегодня, 13:27

Раньери: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» — фавориты Лиги чемпионов»

Раньери назвал «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» фаворитами Лиги чемпионов
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Бывший главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери ответил на вопрос о том, какие команды считает фаворитами на победу в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» — фавориты Лиги чемпионов, — приводит слова Раньери Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — А одна команда из пары «Реал» — «ПСЖ» вылетит. Я очень хорошо знаю Клоппа, однажды меня пригласили посмотреть его тренировку. Юрген очень хороший и веселый человек, он мне очень нравится».

Вчера, 15 февраля, «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В другой встрече 1/8 финала «ПСЖ» дома победил «Реал» (1:0).

Сегодня, 16 февраля, «Ливерпуль» сыграет в 1/8 на выезде с «Интером». А «Челси» 22 февраля дома встретится с «Лиллем».

Источник: https://football-italia.net/ranieri-liverpool-and-chelsea-champions-league-favourites-i-know-klopp-well/
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Уотфорд
ФК Челси
Юрген Клопп
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