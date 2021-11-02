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Бышовец считает, что у «Зенита» есть шансы на победу над «Ювентусом»

18:52
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец заявил, что у команды из Санкт-Петербурга есть шансы на победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов, — сказал Бышовец ТАСС. — Проведенные игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу.

Если будет стоять задача победить, то это будет оправданно. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу «Зенита».

«Ювентус» с 9 очками после 3 игр занимает первое место в таблице группы H. «Зенит» имеет в активе 3 очка и располагается на третьей позиции. Второе и четвертое места занимают английский «Челси» (6) и шведский «Мальме» (0), которые также сыграют во вторник, 2 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12824025

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Иван Шитик все материалы автора

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