Бышовец считает, что у «Зенита» есть шансы на победу над «Ювентусом»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец заявил, что у команды из Санкт-Петербурга есть шансы на победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов, — сказал Бышовец ТАСС. — Проведенные игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу.
Если будет стоять задача победить, то это будет оправданно. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу «Зенита».
«Ювентус» с 9 очками после 3 игр занимает первое место в таблице группы H. «Зенит» имеет в активе 3 очка и располагается на третьей позиции. Второе и четвертое места занимают английский «Челси» (6) и шведский «Мальме» (0), которые также сыграют во вторник, 2 ноября.
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