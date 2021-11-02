Бышовец считает, что у «Зенита» есть шансы на победу над «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец заявил, что у команды из Санкт-Петербурга есть шансы на победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов, — сказал Бышовец ТАСС. — Проведенные игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу.

Если будет стоять задача победить, то это будет оправданно. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу «Зенита».

«Ювентус» с 9 очками после 3 игр занимает первое место в таблице группы H. «Зенит» имеет в активе 3 очка и располагается на третьей позиции. Второе и четвертое места занимают английский «Челси» (6) и шведский «Мальме» (0), которые также сыграют во вторник, 2 ноября.