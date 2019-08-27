«Будем биться». Ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» пройдет при аншлаге
16:19
Официальный Twitter «Краснодара» сообщает, что все билеты на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» проданы. Встреча состоится сегодня, 27 августа, начало — в 22.00 (мск).
«Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», — написано в Twitter «быков».
Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу греческой команды.
#SoldOut ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2019
Спасибо каждому, кто верит в нас! ? Будем биться ?#КраснодарОлимпиакос #ЛЧ #ЛигаЧемпионов #ВпередБыки pic.twitter.com/z4HESp6ZIo
Лига чемпионов: 4-й отборочный раунд, расписание и результаты матчей, новости
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