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«Будем биться». Ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» пройдет при аншлаге

16:19
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Официальный Twitter «Краснодара» сообщает, что все билеты на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» проданы. Встреча состоится сегодня, 27 августа, начало — в 22.00 (мск).

«Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», — написано в Twitter «быков».

Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу греческой команды.

Краснодар — Олимпиакос П

Лига чемпионов: 4-й отборочный раунд, расписание и результаты матчей, новости

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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