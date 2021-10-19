«Брюгге» и «Манчестер Сити» преклонили колено перед матчем, болельщики освистали акцию

Все игроки «Брюгге» и «Манчестер Сити» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

В это время на трибунах раздался свист. Матч «Брюгге» — «Манчестер Сити» начался в 19.45 по московскому времени. По ходу первого тайма английский клуб ведет 1:0. Гол в активе Жоау Канселу.