«Брюгге» и «Манчестер Сити» преклонили колено перед матчем, болельщики освистали акцию
20:21
Все игроки «Брюгге» и «Манчестер Сити» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.
В это время на трибунах раздался свист. Матч «Брюгге» — «Манчестер Сити» начался в 19.45 по московскому времени. По ходу первого тайма английский клуб ведет 1:0. Гол в активе Жоау Канселу.
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