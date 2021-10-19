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«Брюгге» и «Манчестер Сити» преклонили колено перед матчем, болельщики освистали акцию

20:21
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Все игроки «Брюгге» и «Манчестер Сити» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

В это время на трибунах раздался свист. Матч «Брюгге» — «Манчестер Сити» начался в 19.45 по московскому времени. По ходу первого тайма английский клуб ведет 1:0. Гол в активе Жоау Канселу.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры