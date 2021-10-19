Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Интер» — «Шериф»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

20:05
Юрий Вернидуб. Фото AFP
Юрий Вернидуб. Фото AFP
Теги:

19 октября в Милане «Интер» сыграет против «Шерифа» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Интер» — «Шериф» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 21.45.

«Интер» с одним баллом занимает третье место в группе D. «Шериф» с 6 очками лидирует в турнирной таблице.

Интер — Шериф

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Украинский «троянский конь» против СП-2 оказался бессилен
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры