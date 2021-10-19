19 октября в Милане «Интер» сыграет против «Шерифа» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Интер» — «Шериф» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 21.45.

«Интер» с одним баллом занимает третье место в группе D. «Шериф» с 6 очками лидирует в турнирной таблице.