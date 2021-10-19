«Интер» — «Шериф»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
20:05
19 октября в Милане «Интер» сыграет против «Шерифа» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Интер» — «Шериф» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 21.45.
«Интер» с одним баллом занимает третье место в группе D. «Шериф» с 6 очками лидирует в турнирной таблице.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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