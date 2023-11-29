«Брага» примет «Унион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Брага» в Браге, Португалия. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Права на показ матчей Лиги чемпионов принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако в сетке вещания игры «Брага» — «Унион» нет. Ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера среды в Лиге чемпионов, которая стартует в 22:45 на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

«Брага» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет «Униону» или сыграет вничью и «Наполи» не уступит «Реалу» или если неаполитанцы победят в Мадриде. Португальский клуб досрочно станет третьим и попадет в плей-офф Лиги Европы, если он и «Наполи» победят в этом туре.

«Унион» после четырех туров потерял шансы попасть в топ-2 группы и досрочно станет четвертым в случае поражения.