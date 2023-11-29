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Сегодня, 21:45

«Реал Сосьедад» — «Зальцбург»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» начнется в 22:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад».
Фото AFP

«Реал Сосьедад» примет «Зальцбург» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» пройдет на телеканале «Матч! Арена» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 22:45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Также телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера среды в Лиге чемпионов, которая стартует в 22:45.

Лига чемпионов. Группа D
29 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Зальцбург

«Реал Сосьедад» досрочно вышел в плей-офф турнира, набрав 10 очков в четырех турах. «Зальцбург» гарантирует себе третье место в группе D и участие в плей-офф Лиги Европы, если добьется лучшего результата (наберет больше очков), чем «Бенфика».

Португальская команда досрочно станет четвертой, если добьется худшего результата (наберет меньше очков), чем «Зальцбург».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
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