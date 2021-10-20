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Бензема не считает, что матч с «Шахтером» был легкой прогулкой для «Реала»

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Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Шахтером» (5:0) в матче Лиги чемпионов.

«Мы выиграли важный матч, добыли три очка, — цитирует француза Tribuna.com. — Провели очень хороший матч Нам удалось контролировать игру. «Шахтер» грозный соперник, знали, что как они играют на контратаках, мы старались перехватить инициативу и добыли победу.

Легкая прогулка? Нет. Это было непростой для нас матч. «Шахтер» — сильная команда, у них качественные футболисты. Готов ли я выиграть «Золотой мяч»? Я не знаю, но это есть в моей голове«.

Бензема забил один из голов «Реала» в этом матче. «Королевский клуб» набрал шесть очков и занимает второе место в группе.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1102324161-karim-benzema-o-matche-s-shaxterom.html

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Евгений Петров все материалы автора

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