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«Шериф» после трех туров лидирует в группе «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов

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«Шериф» проиграл «Интеру» (1:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другой встрече в группе D «Реал» разгромил «Шахтер» (5:0).

Таким образом, «Шериф» продолжает лидировать в турнирной таблице своей группы после трех туров. Украинская команда занимает последнюю строчку.

Напомним, молдавский клуб дебютировал в основном раунде Лиги чемпионов.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры