«Шериф» после трех туров лидирует в группе «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов

«Шериф» проиграл «Интеру» (1:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другой встрече в группе D «Реал» разгромил «Шахтер» (5:0).

Таким образом, «Шериф» продолжает лидировать в турнирной таблице своей группы после трех туров. Украинская команда занимает последнюю строчку.

Напомним, молдавский клуб дебютировал в основном раунде Лиги чемпионов.