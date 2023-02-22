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Бензема хочет выиграть Лигу чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 февраля. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:5. Карим Бензема (справа).
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Ливерпулем» (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли с душой, забивали голы — мы снова хотим эту Лигу чемпионов. И в результате получился матч, в котором удовольствие получили и те, кто играл, и те, кто смотрел», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; поздравляют Карима Бензема с&nbsp;дублем в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. Как «Реал» это делает?! Мадрид снова перевернул матч Лиги чемпионов и разгромил «Ливерпуль»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036586--liverpool-vs-real-madrid/
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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