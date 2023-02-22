Бензема хочет выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Ливерпулем» (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли с душой, забивали голы — мы снова хотим эту Лигу чемпионов. И в результате получился матч, в котором удовольствие получили и те, кто играл, и те, кто смотрел», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.