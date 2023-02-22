Лосано признан лучшим игроком матча «Айнтрахт» — «Наполи»

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (2:0). Он отметился одной голевой передачей. После игры ему вручили памятный приз.

«Ключевыми факторами были его скорость и агрессивность без мяча», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.