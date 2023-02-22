Как «Реал» это делает?! Мадрид снова перевернул матч Лиги чемпионов и разгромил «Ливерпуль»

Роскошный спектакль на «Энфилде» — 2:5.

Девять месяцев спустя

Со дня прошлогоднего финала Лиги чемпионов прошло девять месяцев. За это время «Реал» слабее точно не стал, а вот «Ливерпуль» поражение в Париже будто бы пошатнуло, подорвало. В ноябре, когда прошла жеребьевка, казалось, что действующий победитель главного еврокубка легко обыграет финалиста — красные тогда шли десятыми в АПЛ и проигрывали «Лидсу» с «Ноттингем Форест», а сливочные только что перебороли «Барселону».

За зиму мало что изменилось. Мадридцы победили на клубном чемпионате мира, англичане вылетели из всех кубковых турниров и трижды пропустили по три мяча от середняков АПЛ — «Вулверхэмптона», «Брайтона» и «Брентфорда». Особо восприимчивые болельщики в соцсетях уже стали требовать отставки Юргена Клоппа, хотя всего лишь девять месяцев назад немец едва не обессмертил свое имя — «Ливерпуль» был очень близок к трофейному покеру.

Идеальный старт хозяев

Сейчас красные уже к середине сезона потеряли шансы почти на все титулы — под прицелом осталась только Лига чемпионов. И в этом есть свой плюс: невероятно сложно сохранять максимальный настрой на борьбу за четыре разных трофея, а тут выбирать не приходится. Может быть, именно это сказалось на феноменальном старте «Ливерпуля».

«Реал» крайне редко выглядит беспомощным, но в первые 15-20 минут на «Энфилде» игру мадридцев иначе описать невозможно. Команда Карло Анчелотти вообще не вошла в матч. Без травмированных Крооса и Тчуамени в середине поля царил хаос — Камавинга совершенно не справлялся с давлением и в дебюте успел сделать несколько грубых ошибок. Алаба на левом фланге задыхался под напором Салаха, а в середине первого тайма еще и травмировался — на левую бровку вынужденно отправился правша Начо.

А «Ливерпуль» царил. На 4-й минуте Нуньес забил роскошный гол пяткой после паса Салаха, затем сам Мохамед упустил опасный момент, а вскоре чудовищную ошибку совершил Куртуа. Безусловный герой парижского финала подарил мяч Салаху, и тот сделал счет 2:0. Этот гол еще и позволил африканцу стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в матчах Лиги чемпионов.

Ошибки вратарей

Кто мог на тот момент подумать, что все закончится крупным поражением хозяев? Все было логично: у «Реала» существенные потери и выезд, а «Ливерпуль» только что победил сильный «Ньюкасл» в гостях и по всем признакам кажется, что набирает форму. Под мадридцев Клопп еще и вернул привычную схему прессинга, от которой отходил в последнее время. Все указывало на то, что красные возвращают прежнюю мощь.

Но «Реал» никогда не бывает беспомощным, даже если он выглядит таковым. Уже на 21-й минуте Винисиус создал гол из ничего: мадридцы до этого пусть и владели мячом больше, но у ворота Алиссона не появлялись. И даже здесь подвоха никто не заметил — гол бразильца выглядел случайностью потому, что почти сразу же Салах с Нуньесом упустили убойный момент.

А потом произошло аномальное. Редко случается, чтобы в плей-офф Лиги чемпионов голкипер привозил мяч так, как Куртуа. Один раз в жизни происходит, когда два топ-голкипера совершили по грубейшей ошибке за тайм. Во вторник мы увидели именно это: Алиссон подарил гол Винисиусу, и на табло загорелись равные цифры.

Дубль Бензема

И тут «Ливерпулю» наверняка стало страшно. «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» в прошлом сезоне лично убедились в том, что мадридцы умеют восставать из пепла. Теперь свидетелем возрождения стала и команда Клоппа.

Прямо перед перерывом Родриго чуть не вывел «Реал» вперед, но Робертсон выбил мяч из-под его ног. Это стало предзнаменованием тайма-катастрофы для хозяев: не прошло и пары минут после выхода команд из раздевалок, как Эдер Милитао вывел Королевский клуб вперед. И почти сразу же свой первый мяч в нынешней Лиге чемпионов забил свежий обладатель «Золотого мяча». Какой же переворот «Реала» без гола Бензема? Именно характер француза год назад помог мадридцам преодолеть каждую стадию плей-офф.

«Ливерпуль» к этому моменту уже находился в нокдауне, хотя рвался вперед и вполне мог рассчитывать хотя бы на пенальти, но судьи оставались непреклонны. А «Реалу» никакие 11-метровые и не нужны — Бензема задолго до эндшпиля сделал счет крупным.

Клопп пытался сделать хоть что-то заменами в атаке, но ничего не помогло. «Ливерпуль» при фантастическом сценарии уступил и даже не приблизился к реваншу за поражение в финале Лиги чемпионов прошлого года.

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