Беллингем признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Англичанина признали лучшим игроком встречи.

«Моя игра? На самом деле, я не анализирую до тех пор, пока не разложу ее на составляющие и не пересмотрю все заново. Но я доволен, и теперь уже мы на следующей игре сосредоточимся.

Когда я в момент того рывка увидел, что появляется свободная зона, то понял, что могу туда войти и пробить. Великолепный вечер получился: мы использовали свои моменты, и мы победили в этой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.