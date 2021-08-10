«Спартак» на выезде сыграет с «Бенфикой» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команда на эту встречу.

Нападающий красно-белых Александр Соболев остался в запасе. Его место в основе занял Эсекиэль Понсе.

«Бенфика»: Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Д.Гонсалвеш, Ж.Мариу, Вайгль, Пицци, Г.Рамос, Рафа Силва.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Хендрикс, Крал, Игнатов, Мирзов, Соболев.