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«Бенфика» — «Спартак»: Соболев остался в запасе

20:47
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на выезде сыграет с «Бенфикой» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команда на эту встречу.

Нападающий красно-белых Александр Соболев остался в запасе. Его место в основе занял Эсекиэль Понсе.

«Бенфика»: Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Д.Гонсалвеш, Ж.Мариу, Вайгль, Пицци, Г.Рамос, Рафа Силва.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Хендрикс, Крал, Игнатов, Мирзов, Соболев.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры