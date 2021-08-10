«Спартак» привез только один комплект формы в Португалию, «Бенфика» сыграет в альтернативной форме
20:56
«Бенфика» будет вынуждена выйти на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» в третьем, альтернативном варианте форме. Дело в том, что московский клуб привез в Португалию только один комплект своей формы, сообщает Football Portugal.
В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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