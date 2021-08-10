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«Спартак» привез только один комплект формы в Португалию, «Бенфика» сыграет в альтернативной форме

20:56
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«Бенфика» будет вынуждена выйти на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» в третьем, альтернативном варианте форме. Дело в том, что московский клуб привез в Португалию только один комплект своей формы, сообщает Football Portugal.

В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.

Бенфика — Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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