«Спартак» привез только один комплект формы в Португалию, «Бенфика» сыграет в альтернативной форме

«Бенфика» будет вынуждена выйти на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» в третьем, альтернативном варианте форме. Дело в том, что московский клуб привез в Португалию только один комплект своей формы, сообщает Football Portugal.

В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.