Сегодня, 10 августа, состоится ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В первой встрече лиссабонский клуб уверенно обыграл красно-белых со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Рафа Силва и Жилберту.

Команды в еврокубках до нынешнего сезона встречались два раза. В 2012 году, на групповом этапе Лиги чемпионов, соперники обменялись победами.

Следить за матчем «Бенфика» — «Спартак» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на «Матч ТВ».