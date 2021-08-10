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«Бенфика» — «Спартак»: где смотреть ответный матч Лиги чемпионов

20:30
«Спартак» в гостях сыграет против «Бенфики» в отборочном раунде Лиги чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» в гостях сыграет против «Бенфики» в отборочном раунде Лиги чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 10 августа, состоится ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В первой встрече лиссабонский клуб уверенно обыграл красно-белых со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Рафа Силва и Жилберту.

Команды в еврокубках до нынешнего сезона встречались два раза. В 2012 году, на групповом этапе Лиги чемпионов, соперники обменялись победами.

Следить за матчем «Бенфика» — «Спартак» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на «Матч ТВ».

Бенфика — Спартак

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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