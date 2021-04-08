«Бавария» впервые с марта 2019 года проиграла в Лиге чемпионов
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«Бавария» уступила «ПСЖ» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для нее это первое поражение в ЛЧ с марта 2019 года. Тогда мюнхенский клуб уступил «Ливерпулю» в 1/8 финала (1:3).
До этого в нынешнем розыгрыше турнира «Бавария» не выиграла только раз, сыграв вничью с «Атлетико» (1:1). Команда является действующим победителем турнира.
В составе хозяев забивали Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Томас Мюллер. У гостей дубль сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Маркиньюс.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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