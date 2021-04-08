«Бавария» впервые с марта 2019 года проиграла в Лиге чемпионов

«Бавария» уступила «ПСЖ» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для нее это первое поражение в ЛЧ с марта 2019 года. Тогда мюнхенский клуб уступил «Ливерпулю» в 1/8 финала (1:3).

До этого в нынешнем розыгрыше турнира «Бавария» не выиграла только раз, сыграв вничью с «Атлетико» (1:1). Команда является действующим победителем турнира.

В составе хозяев забивали Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Томас Мюллер. У гостей дубль сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Маркиньюс.