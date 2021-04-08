Жоржинью признан лучшим игроком матча «Порту» — «Челси»
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Лучшим футболистом матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» признан полузащитник гостей Жоржинью, сообщает официальный сайт УЕФА 8 апреля.
Гости одержали победу со счетом 2:0. Голы забивали Мейсон Маунт и Бен Чилвелл.
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