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Жоржинью признан лучшим игроком матча «Порту» — «Челси»

00:43
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Лучшим футболистом матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» признан полузащитник гостей Жоржинью, сообщает официальный сайт УЕФА 8 апреля.

Гости одержали победу со счетом 2:0. Голы забивали Мейсон Маунт и Бен Чилвелл.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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