«Бавария» впервые с ноября 2019 года проиграла дома
00:24
«Бавария» уступила «ПСЖ» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для нее это первое домашнее поражение с ноября 2019 года.
Также это первое поражение в ЛЧ для главного тренера баварцев Ханса-Дитера Флика. Ранее при нем команда 15 раз победила и однажды сыграла вничью.
В составе хозяев забивали Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Томас Мюллер. У гостей дубль сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Маркиньюс.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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