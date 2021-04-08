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«Бавария» впервые с ноября 2019 года проиграла дома

00:24
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«Бавария» уступила «ПСЖ» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для нее это первое домашнее поражение с ноября 2019 года.

Также это первое поражение в ЛЧ для главного тренера баварцев Ханса-Дитера Флика. Ранее при нем команда 15 раз победила и однажды сыграла вничью.

В составе хозяев забивали Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Томас Мюллер. У гостей дубль сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Маркиньюс.

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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