«Бавария» впервые с ноября 2019 года проиграла дома

«Бавария» уступила «ПСЖ» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для нее это первое домашнее поражение с ноября 2019 года.

Также это первое поражение в ЛЧ для главного тренера баварцев Ханса-Дитера Флика. Ранее при нем команда 15 раз победила и однажды сыграла вничью.

В составе хозяев забивали Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Томас Мюллер. У гостей дубль сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Маркиньюс.