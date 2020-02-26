«Бавария» разгромила «Челси» благодаря дублю Гнабри

«Бавария» на выезде обыграла «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дублем в составе мюнхенцев отметился Серж Гнабри. Форвард Роберт Левандовски сделал две голевые передачи и забил один мяч.

В концовке встречи защитник «синих» Маркос Алонсо получил красную карточку, поэтому пропстит ответную встречу, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия) — 0:3 (0:0)

Голы: Гнабри, 51 (0:1). Гнабри, 54 (0:2). Левандовски, 76 (0:3).

«Челси»: Кабальеро, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта (Педро, 73), Джеймс, Жоржинью, Ковачич, Маунт, Баркли (Виллиан, 61), Алонсо, Жиру (Абрахам, 61).

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба (Горецка, 90), Дэйвис, Гнабри (Толиссо, 85), Киммих, Тиагу Алькантара, Мюллер, Коман (Коутинью, 66), Левандовски.

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 45+1. Жоржинью, 49. Киммих, 50.

Удаление: Алонсо, 83.

Судья: Тюрпен .

25 февраля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».