«Бавария» — «ПСЖ»: хозяева отыграли один мяч
22:39
«Бавария» забила свой первый мяч в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
На 37-й минуте отличился Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Счет матча — 2:1 в пользу «ПСЖ».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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