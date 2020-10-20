«Барселона» разгромила «Ференцварош», несмотря на удаление Пике

«Барселона» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромила «Ференцварош» (5:1).

Открыл счет с пенальти на 27-й минуте Лионель Месси, а удвоил преимущество каталонцев Ансу Фати еще в первом тайме.

После перерыва Филиппе Коутинью забил третий мяч, а четвертый мяч в сетку ворот венгров отправил Педри. Подытожил разгром соперника Усман Дембеле. Мяч престижа у подопечных Сергея Реброва забил украинец Игорь Харатин.

На 68-й минуте игры прямую красную карточку за грубый фол получил Жерар Пике.

Лига чемпионов

Группа G

«Барселона» (Испания) — «Ференцварош» (Венгрия) — 5:1 (2:0)

Голы: Месси, 27 — с пенальти (1:0). Фати, 42 (2:0). Коутинью, 52 (3:0). Харатин, 70 — с пенальти (3:1). Педри, 82 (4:1). Дембеле, 89 (5:1).

«Барселона»: Нету, Пике, Лангле, Дест, Пьянич (Бускетс, 76), Коутинью (Араухо, 71), Сержи Роберто (Фирпо, 62), де Йонг, Месси, Тринкан (Дембеле, 64), Фати (Педри, 64).

«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Блажич, Ботка (Ловренчич, 77), Чивич (Хайстер, 64), Ковачевич, Изаэл, Харатин, Лайдуни (Сомалиа, 63), Шигер, Зубков (Мак, 71), Нгуен (Боли, 71).

Предупреждения: Лайдуни, 32. Чивич, 44. Харатин, 85. Ковачевич, 90+2.

Удаление: Пике, 68.

Судья: Шерер (Швейцария).

20 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».