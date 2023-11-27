Трансляция игры ЛЧ «Барселона» — «Порту» на «Матч Футбол 2» начнется в 22.45 мск 28 ноября

28 ноября «Барселона» в домашней игре на Олимпийский стадионе имени Льюиса Компаниса встретится с «Порту» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет в Барселоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч Футбол 2» в прямом эфире проведет видеотрансляцию игры «Барселона» — «Порту». Начало — в 22.45. Телеканал «Матч Премьер» покажет самые интересные моменты встречи в онлайн-перекличке всех игр Лиги чемпионов вторника.

Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Порту» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Каталонцы с 9 баллами лидируют в турнирной таблице группы H. Португальская команда с 9 очками занимает второе место.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 ноября