Француженка Фраппар обслужит матч «Бавария» — «Копенгаген» — это ее третий матч в ЛЧ

Стефани Фраппар назначена главным арбитром матча «Бавария» — «Копенгаген» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Для 39-летней француженки это третий матч ЛЧ в карьере и первый в этом сезоне.

Фраппар стала первой женщиной-арбитром в истории чемпионата Франции в 2019 году, в групповом турнире ЛЧ — в 2020-м и на чемпионате мира — в 2022-м.

Матч «Бавария» — «Копенгаген» пройдет в Мюнхене. Начало — в 23.00