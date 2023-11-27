Трансляция игры ЛЧ «Ман Сити» — «Лейпциг» на «Матч Футбол 3» начнется в 22.45 28 ноября

28 ноября «Манчестер Сити» на своем поле арены «Этихад Стэдиум» примет немецкий «Лейпциг» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч Футбол 3» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Начало — в 22.45 мск.

Следить за самыми важными событиями встречи Лиги чемпионов можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда тренера Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице группы G с 12 баллами. Немецкий клуб располагается на второй строчке с 9 очками. В последнем матче между командами победу одержал «Манчестер Сити». Английская команда обыграла «Лейпциг» со счетом 3:1 4 октября 2023 года.

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