Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 ноября
28 ноября пройдут первые матчи 5-го тура группового турнира сезона 2023 / 2024 Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание игр вторника со списком трансляций (время начала — московское).
В 22.45 на канале «Матч Премьер» пройдет онлайн-перекличка самых интересных событий игр ЛЧ вторника.
Расписание матчей Лиги чемпионов и где смотреть трансляции 28 ноября
Группа F
23:00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»
23:00. «Милан» — «Боруссия» Д
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
Группа E
20:45. «Лацио» — «Селтик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»
23:00. «Фейеноорд» — «Атлетико»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Арена»
Группа G
23:00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
23:00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
Группа H
20:45. «Шахтер» — «Антверпен»
Онлайн-трансляция
23:00. «Барселона» — «Порту»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы выиграла у «Интера» (1:0).
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