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12 октября, 20:43

«Барселона» — «Интер»: стали известны стартовые составы команд

Руслан Минаев
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«Барселона» и «Интер» объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Гарсия, Алонсо, Роберто, Бускетс (капитан), Гави, Педри, Рафинья, Дембеле, Левандовски.

Запасные: Тенас, Пенья, Альба, Бальде, Де Йонг, Касадо, Кесси, Торре, Торрес, Фати.

«Интер»: Онана, Бастони, Шкриньяр (капитан), Де Врей, Димарко, Дамфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.

Запасные: Ханданович, Ботис, Карбони, Станкович, Аслани, Ачерби, Белланова, Гальярдини, Госенс, Д'Амброзио, Дармиан, Куратоло.

Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:3
Интер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
0
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