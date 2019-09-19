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Анхель Ди Мария: «ПСЖ» добился идеального результата»

03:38
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Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария после победы над «Реалом»​ в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что команда добилась идеального результата. По его мнению, нужно продолжать работать с правильным настроем.

— Мы затратили много усилий и добились идеального результата, — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию. — Мы много бегали и заслужили победу. Нам надо было добиться нужного результата вне зависимости от того, играли бы Неймар, Мбаппе и Кавани или нет. Надо продолжать работать с правильным настроем и удерживать концентрацию в каждом матче, так как эти встречи очень важны.

ПСЖ — Реал

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027025/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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