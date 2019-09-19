Анхель Ди Мария: «ПСЖ» добился идеального результата»
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария после победы над «Реалом» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что команда добилась идеального результата. По его мнению, нужно продолжать работать с правильным настроем.
— Мы затратили много усилий и добились идеального результата, — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию. — Мы много бегали и заслужили победу. Нам надо было добиться нужного результата вне зависимости от того, играли бы Неймар, Мбаппе и Кавани или нет. Надо продолжать работать с правильным настроем и удерживать концентрацию в каждом матче, так как эти встречи очень важны.
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027025/