Анхель Ди Мария: «ПСЖ» добился идеального результата»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария после победы над «Реалом»​ в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что команда добилась идеального результата. По его мнению, нужно продолжать работать с правильным настроем.

— Мы затратили много усилий и добились идеального результата, — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию. — Мы много бегали и заслужили победу. Нам надо было добиться нужного результата вне зависимости от того, играли бы Неймар, Мбаппе и Кавани или нет. Надо продолжать работать с правильным настроем и удерживать концентрацию в каждом матче, так как эти встречи очень важны.

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