Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Мбаппе не существует после победы в ЛЧ

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов похвалил команду и вспомнил про форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я очень счастлив, у нас есть команда, которой действительно хорошо управляют. У нас есть тренер, который отлично себя показал. Между болельщиками и игроками установилась отличная связь.

У нас очень хорошая передняя линия. Винисиус, Родриго, Бензема... Сегодня Мбаппе не существует. Это вечеринка для «Реала» и его игроков", — приводит слова Переса AS.

В матче финала ЛЧ-2022 единственный гол забил нападающий мадридцев Винисиус.

21 мая «ПСЖ» объявил о продлении контракта с Мбаппе до лета 2025 года. Его зарплата выросла до 40 миллионов евро в год.