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Анчелотти считает, что «Реалу» нужно быть сосредоточенным в матче с «Шерифом»

20:10
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Шерифа» в Лиге чемпионов.

«Это матч Лиги чемпионов, — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба. — К каждому матчу Лиги чемпионов нужно готовиться надлежащим образом. Мы очень ждем возвращения на «Сантьяго Бернабеу», потому что очень ценим воспоминания об этом соревновании.

«Шериф» очень сыграл в раунде плей-офф против загребского «Динамо» и в своем первом матче (дома обыграл «Шахтер» со счетом 2:0 — Прим. «СЭ»).

«Шериф» — не очень известная команда, но очень хорошо организованная. Нам нужно быть полностью сосредоточенными, потому что нам нужно набрать три очка, чтобы быть на хорошей позиции в группе".

Матч «Реал» — «Шериф» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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